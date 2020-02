Mann stirbt nach Messerangriff in Böhl-Iggelheim

Ein Mann ist nach einer Messerattacke in Böhl-Iggelheim verstorben. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 23-jähriger in Deutschland geborener türkischer Staatsangehöriger zwei Männer mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Der 23-Jährige wurde festgenommen. Das zweite Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Toten handelt es sich um einen 24-jährigen somalischen Asylbewerber, der Verletzte ist ein 20-jähriger, in Italien geborener polnischer Staatsangehöriger.

Dutzende von Polizeibeamten sicherten den mutmaßlichen Tatort im Bereich der Eisenbahnstraße ab. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen erklärte, war eines der beiden Opfer im Bereich des dortigen Discoutmarktes Lidl gefunden worden. Der Auffindeort sei aber vermutlich nicht der Tatort, so die Sprecherin. Deshalb liefen die Ermittlungen und kriminaltechnischen Untersuchungen vor Ort auf Hochtouren.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Tat im persönlichen Umfeld handelt. Alle drei Männer wohnten in Böhl-Iggelheim. Es gebe keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, betonen die Beamten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-1851 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.