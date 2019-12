Mann stirbt nach Unfall

Ludwigshafen.Ein 79-Jähriger ist bei einem Unfall in Mundenheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war der Mann am vergangenen Freitagmorgen um 9.30 Uhr auf dem Gehweg neben der Mundenheimer Straße kurz vor der Einmündung der Saarlandstraße mit seinem Rollator unterwegs. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem schwarzen Ford Mondeo samt Anhänger vom Straßenrand aus an. Dabei schwenkte das Heck des Anhängers nach rechts aus und streifte den Fußgänger, der zu Fall kam.

Rettungssanitäter brachten den Senior in ein Ludwigshafener Krankenhaus. Die Verletzungen erwiesen sich der Polizei zufolge aber als so schwer, dass der 79-Jährige noch am Freitag verstarb.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Fahrzeug und den Anhänger sichergestellt. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich unter der Telefonnummer 0621/9632122. fab

