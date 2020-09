Mann um 13 Uhr mit 4,76 Promille unterwegs

Worms.Stark alkoholisiert ist am Montagmittag gegen 13 Uhr ein 46 Jahre alter Mann in der Mainzer Straße in Worms über ein abgestelltes Fahrrad gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Rad vor einem Fitnesstudio in einem Fahrradständer abgestellt. Der Besitzer des Zweirads bemerkte den Vorfall und monierte bei dem Betrunkenen einen entstandenen Schaden. Um den daraufhin entstandenen Streit zu schlichten, alarmierte der Geschädigte eine Polizeistreife. Diese stellte bei dem Wormser einen Atemalkoholwert von 4,76 Promille fest. Der Mann wurde anschließend aufgrund des hohen Alkoholwertes mit einem Rettungswagen zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020