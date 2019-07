Mann umklammert 16-Jährige

Sinsheim.Ein Unbekannter hat im Bereich des Sinsheimer Bahnhofs die Beine einer 16-Jährigen umklammert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ging die Jugendliche bereits am Dienstagabend, 23 Uhr, durch den Fußgängertunnel, als sie Schritte hinter sich hörte. Die 16-Jährige ging davon aus, dass es jemand eilig habe, einen Zug zu erreichen, und wollte die Person vorbeilassen. Als sie sich zur Seite drehte, stoppte der Mann allerdings abrupt, ging in die Knie und umklammerte die Beine knapp unterhalb der Knie. Als das Mädchen um Hilfe rief, ließ der Fremde von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Er sei kräftig gewesen und habe ungeplfegt gewirkt. Hinweise unter Telefon 0621/174-44 44. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019