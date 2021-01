Mann und zwei Kinder tot im Auto

Bad Dürkheim.In einem ausgebrannten Autowrack auf einem Parkplatz an der B 37 in Bad Dürkheim haben Rettungskräfte drei Leichen gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelt es sich bei den Toten um einen Mann und zwei Kinder – einen Jungen und ein Mädchen. Es spreche einiges für ein Tötungsdelikt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, betonte jedoch: „Wir führen ein Todesermittlungsverfahren in alle Richtungen.“

Laut Mitteilung war der brennende Pkw am Dienstagabend gegen 21 Uhr gemeldet worden. Nachdem die Feuerwehr das Wrack gelöscht hatte, wurden die drei Leichen darin gefunden. Die Identität der Toten stehe laut Ströber noch nicht endgültig fest. „Der Fahrzeugtyp, Opel Corsa, ist uns bekannt genauso wie das Kennzeichen. Dieses spricht für eine Zulassung im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft“, sagte der leitende Ermittler. Die Behörde habe also Anhaltspunkte, wer der Mann und die beiden Kinder sein könnten. Bestätigen soll das eine DNA-Probe. Eine Obduktion zur Klärung der Todesursache soll am Freitagvormittag stattfinden. Zudem wurde ein Brandsachverständiger eingeschaltet. jei/lrs

