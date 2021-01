Mann und zwei Kinder tot in ausgebranntem Auto gefunden

Bad Dürkheim.Ein Mann und zwei Kinder sind tot in einem ausgebrannten Auto auf einem Parkplatz an der B 37 in Bad Dürkheim gefunden worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Der Polizei war am Dienstagabend, gegen 21, Uhr ein brennendes Auto auf dem Parkplatz gemeldet worden – nach Löschen des Brandes durch die Feuerwehr wurden die drei Toten in dem Auto festgestellt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Behörden um einen Mann, ein Mädchen und einen Jungen. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen hinsichtlich der Identität der Personen und der Brandursache aufgenommen. Die Toten werden im Laufe dieser Woche obduziert. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621/963-2773 entgegen.

