Mann wird von Traktor überrollt und stirbt

Gundelsheim.Bei Holzarbeiten ist ein Mann in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) von einem Traktor überrollt worden und gestorben. Polizeiangaben zufolge hatte der 76-Jährige am Mittwoch Holz gesägt und wollte es mit dem Traktor transportieren. Aus zunächst ungeklärter Ursache löste sich der Trecker und rollte los. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Mann den Traktor aufhalten und geriet dabei unter das Fahrzeug. Er erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020