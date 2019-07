Ein Pkw ist am Freitagmorgen auf der A6 in Richtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ist die Fahrbahn gesperrt. Es hat sich bereits ein Stau von zwei Kilometern Länge gebildet. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. (Stand 6:55)