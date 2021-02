Mannheim: Mehrere Fahrzeuge auf A6 in Flammen - Drei Personen verletzt

Mannheim.Auf der A6 Mannheim Richtung Karlsruhe zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Rheinau/Schwetzingen ist am Freitagabend ein Autotransporter in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, war der 51-jährige Fahrer in Richtung Heilbronn unterwegs, als der Anhänger des Transporters aufgrund eines technischen Defekts anfing, Feuer zu fangen. Der Fahrer stoppte den Lkw auf dem Standstreifen, bevor die Flammen auch den gesamten Anhänger übergriffen. Nach Angaben der Beamten war der Transporter mit drei Neuwagen der Marke Mercedes beladen, von denen drei Modelle ebenfalls in Flammen standen. Der Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Die A6 war zeitweise voll gesperrt. Verletzt wurde niemand, so die Polizei auf Anfrage dieser Redaktion.

Die Feuerwehr Mannheim war nach eigenen Angaben mit vier Löschfahrzeugen und drei Tanklöschfahrzeugen vor Ort. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Abteilungen Rheinau und Wallstadt im Einsatz.

Gegen 21.30 Uhr ereignete sich in der Gegenrichtung, auf der Höhe der noch stattfindenden Bergungsmaßnahmen, ein weiterer Unfall mit drei Verletzten. Ein 29-jähriger Fahrer bremste sein Auto ab, dies bemerkte ein folgender 29-Jähriger zu spät und fuhr ungebremst auf.

In Folge der Kollision geriet das auffahrende Auto in Brand und der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Autos sowie sein 27-jähriger Beifahrer verletzte sich leicht. Nach Angaben der Polizei konnte der Fahrzeugbrand schnell gelöscht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die A6 in Fahrtrichtung Mannheim für etwa 90 Minuten gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 65.000 Euro, so die Polizei.

