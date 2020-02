Marathon ausgebucht

Beliebt wie noch nie: Langstreckenlauf durch Dörfer in der Pfalz. © Laufreport

Bad Dürkheim.Das gab es noch nie in der Geschichte des Marathons Deutsche Weinstraße: Bereits drei Wochen vor dem offiziellen Anmeldeschluss am 8. März sind alle Plätze für den 12. Marathon Deutsche Weinstraße am 5. April vergeben.

Der Halbmarathon war bereits im Oktober vergangenen Jahres ausgebucht. Nun sind auch die 750 Plätze im Duo-Marathon und die 1300 Plätze im Marathon restlos weg. 3750 Sportler gehen damit am 5. April an den Start. „Das gab es noch nie“, sagt die sportliche Leiterin des Marathons, Ute Turznik von der TSG Grünstadt. „Startplätze für den Halbmarathon sind immer schnell vergriffen, aber für die volle Distanz gab es immer noch die Möglichkeit für Nachmeldungen am Vortag des Marathons. Doch dieses Mal ist alles weg.“ Marathon-Organisator Rolf Kley von der Kreisverwaltung Bad Dürkheim: „Wir freuen uns, dass unser Marathon damit so beliebt ist wie nie zuvor.“ sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020