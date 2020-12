Lampertheim.Marius Schmidt ist in der Stadtverordnetenversammlung am Freitagabend zum neuen Ersten Stadtrat gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Amtsinhaber Jens Klingler zum 1. Februar 2021 an. Der Sozialdemokrat erhielt 23 von 24 möglichen Stimmen aus den Reihen der sozialliberalen Koalition. CDU und Grüne stimmten mit Nein.

