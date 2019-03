Masern auch in der Region

Rhein-Neckar.Masern werden zunehmend auch ein Thema für die Region. Gestern hat das Gesundheitsamt in Bad Dürkheim eine Erkrankung in Neustadt bestätigt. Betroffen sei ein Erwachsener, sagte Amtsleiterin Silke Basenach. Eine Untersuchung des Blutes und des Rachenabstrichs habe entsprechende Vermutungen bestätigt. Auch in anderen Kreisen der Region gibt es bereits Erkrankungen. So hatte das Gesundheitsamt

