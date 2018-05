Maskottchen wird Filmstar

Anzeige

Walldorf.Ob „Max Achtzig“ eher dickbauchig und gemütlich oder lieber sportlich und schlank daherkommt, ist noch nicht ganz klar. Doch in vier bis sechs Wochen soll das Maskotten der Verkehrsinitiative „Hellwach mit 80 km/h“ ein Gesicht haben. Denn die freiwillige Selbstverpflichtung von Speditionen aus der Region auf Tempo 80 und eine ablenkungsfreie Fahrt nimmt derzeit Formen an. Sie geht auf den schrecklichen Unfall am Walldorfer Kreuz zurück, bei dem vier Menschen sterben mussten, weil ein Lkw ungebremst auf das Stauende aufgefahren war. „Es geht mehrspurig voran“, gibt der Chef der Mannheimer Verkehrspolizei, Dieter Schäfer, einen Zwischenstand. Auch die Stauwarnanlage auf der A 5 von Kronau kommend sei bereits installiert, in der Gegenrichtung gehe sie kommende Woche in Betrieb.

Die Comic-Figur Max Achtzig, das Maskottchen der Aktion, soll eine richtige Kultfigur werden, die am Schlüsselanhänger von Truckern hängt, als Magnet an Armaturenbrettern Platz findet oder in Form eines Aufklebers das Lkw-Heck ziert. „Max ist ein sympathischer Kerl, beliebt, zuverlässig, sozial, lustig und kompetent“, zeichnet Schäfer den Hauptdarsteller einer Reihe von kurzen Filmclips, die sich mit den „Todsünden im Führerhaus“ befassen. „Der nette Max bekommt einen Gegenpart, der Kaffee kocht oder Filme anschaut. Am Schluss baut der ,Anti-Max’ immer einen Unfall, bricht sich das Bein und hat einen verbeulten Laster während Held Max Achtzig in einem chromblitzenden Lkw vorfährt und ihn tröstet“, fasst Schäfer den Inhalt zusammen. Die Spots funktionierten nur mit Bildern, deshalb hoffe er, dass sie europaweit Verbreitung finden.

„Hellwach mit 80 km/h“ Kernbotschaften der Initiative sind: Kein Lkw-Fahrer fährt absichtlich auf ein Stauende auf. Schon ein 5,5-Tonner zerstört bei einem Aufprall mit 70 Stundenkilometern zwei Pkw – mit tödlichen Folgen. Eine Sekunde Ablenkung bei Tempo 80 bedeutet 22 Meter Blindflug. Deshalb verpflichten sich die „Hellwach“-Teilnehmer, fahrfremde Tätigkeiten zu unterlassen.

Positive Image-Kampagne

Es gehe dabei auch um eine positive Image-Kampagne für die Kraftfahrer. „Wir wollen ja nicht einen Berufsstand fertig machen, denn ohne das Transportgewerbe würde unser öffentliches Leben stillstehen“, betont der Chef der Verkehrspolizei. Dennoch könne man sich keine rollenden Zeitbomben leisten, die auf ein Stauende donnerten.