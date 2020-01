Grünstadt.Auf der „alla hopp“-Spielanlage in Grünstadt ist es am Freitag zu einer Massenschlägerei unter Jugendlichen gekommen. Dabei wurden zwei 17-jährige Jungen sowie zwei unbeteiligte Mädchen (16 und 17) verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei in Neustadt mitteilte, trafen die Beamten auf 30 bis 40 „stark alkoholisierte und aggressive“ Jugendliche. Der Grund für die Schlägerei: Zwei 19-Jährige hatten einen 17-Jährigen bestohlen. Ein weiterer 17-Jähriger ging dazwischen, woraufhin die Diebe mit einer Eisenstange auf den Jungen einschlugen. Die beiden 19-Jährigen und ein 17-Jähriger wurden vorläufig festgenommen. jor

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020