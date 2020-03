Mathaisemarkt: Ablauf des zweiten Wochenendes offen

Schriesheim.Die Gefährdung durch das Coronavirus wird nun doch auch Konsequenzen für den Schriesheimer Mathaisemarkt haben. „Ich bin überzeugt, dass wir den Mathaisemarkt an seinem zweiten Wochenende nicht mehr so feiern können wie geplant“, sagt Bürgermeister Hansjörg Höfer am Montagabend vor Journalisten. Die Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums, Termine mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, werde „Konsequenzen für die Veranstaltungen im Festzelt haben“.

Theoretisch gilt dies bereits für die traditionelle Mittelstandskundgebung des Bundes der Selbstständigen (BdS) Baden-Württemberg am Montagabend, zu der das 1700 Menschen fassende Festzelt üblicherweise voll besetzt ist. „Da dies nur eine Empfehlung ist, haben wir für eine Absage keine Notwendigkeit gesehen“, rechtfertigt BdS-Präsident Günther Hieber das Festhalten an dieser Traditionsveranstaltung.

Am Ende erweist sich diese Diskussion als müßig: Ungeachtet des prominenten Festredners, Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger, ist das Zelt zu diesem Anlass knapp zur Hälfte besetzt; die Schätzungen reichen von 400 bis 900 Besuchern.

Von denjenigen, die gekommen sind, wird der CDU-Politiker jedoch stehend und mit langanhaltendem Applaus gefeiert. In Schriesheim genießt Oettinger ein hohes Ansehen, da in seiner Amtszeit der jahrzehntelang geforderte Bau des Branich-Tunnels beschlossen wurde: „Dieses Projekt wird für immer mit Ihrem Namen verbunden sein“, lobt sogar der grüne Rathauschef Höfer.

Der frühere EU-Kommissar unternimmt in seiner frei gehaltenen Rede eine tour d‘horizon durch die europäische und internationale Politik. Zur aktuellen Corona-Diskussion lobt Oettinger, die europäische und die deutsche Politik habe „besonnen agiert und reagiert“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020