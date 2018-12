Max Achtzig kennt die Regeln am Steuer

Rhein-Neckar.Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer hat schon viele schwere Unfälle erlebt. Aber das Unglück, das am Rosenmontag auf der A 5 kurz vor dem Walldorfer Kreuz fast eine ganze Familie auslöscht, hinterlässt tiefe Narben bei Schäfer und seinen Kollegen. Die Ursache ist, wie so oft, die Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers. Der Brummifahrer erkennt das Stauende vor sich nicht rechtzeitig und fährt nahezu ungebremst in die Fahrzeugschlange vor ihm. Zwei Autos werden regelrecht zusammengedrückt, die Insassen haben keine Chance. Vier Menschen sterben, von einer Familie überlebt nur die Tochter. Die grauenhafte Situation am Unfallort bricht den Einsatzkräften das Herz. Und Schäfer beschließt, so kann es nicht weitergehen.

Schon bei der Vorstellung der Unfallbilanz fürs Vorjahr hat er Steigerungen der Zahlen rund ums Walldorfer Kreuz von bis zu 70 Prozent nennen müssen. Und der Schwerlastverkehr – so die Schätzungen der Logistik-Verbände – wird in den kommenden Jahren zunehmen.

Maßnahmenbündel geschnürt

Mit einem ganzen Maßnahmenbündel sagt Schäfer der Unachtsamkeit im Lkw-Führerhaus den Kampf an, ohne freilich die Lkw-Fahrer kriminalisieren zu wollen. „Kein Lkw-Fahrer fährt absichtlich in ein Stauende hinein und verletzt oder tötet Menschen.“ Es ist schlicht die Ablenkung, die immer wieder zu den schweren Unfällen mit Schwerverletzten oder Toten führt. Deshalb gründet Schäfer die Initiative „Hellwach mit 80 km/h“. Als Maskottchen dient die Comicfigur „Max Achtzig“, ein freundlich lächelnder Fernfahrer mit großen zupackenden Händen, der die Regeln für korrektes Verhalten am Steuer kennt. Durch Netzwerk-Arbeit gewinnt Schäfer schnell auch Logistik-Unternehmen, die bei der Initiative mitmachen und ihre Fahrer in die Pflicht nehmen. Als Verein wollen die Mitstreiter, darunter auch Logistik-Verbände und Versicherungen, nicht nur in der Region bleiben, sondern bundesweit Furore machen und das Thema auch auf europäischer Ebene platzieren. Denn es sei nun mal kein Problem, das es nur in der Metropolregion Rhein-Neckar gebe.

Außerdem patrouillieren die Beamten des Verkehrskommissariats Walldorf mit einem Wohnmobil auf den Autobahnen rund ums Walldorfer Kreuz. Der erhöhte Fahrersitz erlaubt den besseren Blick ins Lkw-Cockpit. Und so können sie dokumentieren, wenn Brummifahrer mit ihrem Handy hantieren, Kaffee kochen, Frachtpapiere studieren oder auf einem Laptop Filme anschauen.

Auch überprüfen die Beamten immer wieder Sonntagsabends die Lkw-Fahrer, die auf den Rastplätzen der Region das Wochenende verbringen und dabei auch kräftig Alkohol konsumieren. Der „Spitzenreiter“ der letzten Kontrolle des Jahres hat knapp 2,3 Promille. Er darf auch am nächsten Morgen noch nicht starten. Trotzdem gehören Lkw-Unfälle am Stauende mittlerweile zum traurigen Alltag auf unseren Straßen.

