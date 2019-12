„Medicus“-Ausstellung eröffnet in Speyer

Speyer.Knochensägen, Schädelbohrer und Mumienpulver – das Historische Museum der Pfalz in Speyer entführt Besucher ab Sonntag in die Welt der Bader und Quacksalber. Die neue Großausstellung „Medicus – die Macht des Wissens“ folgt dem berühmten Roman „Der Medicus“ von Noah Gordon, um die Entwicklung des medizinischen Fortschritts darzustellen. Die Schau mit mehr als 500 Ausstellungsstücken – unser Bild zeigt den Bader-Wagen – ist von 8. Dezember bis 21. Juni im Museum zu sehen. Zu den Leihgebern gehören der Louvre in Paris, die Uffizien in Florenz sowie die Staatlichen Museen zu Berlin. Das Originalmanuskript des Bestsellers wird Noah Gordons Sohn Michael am Freitag in die Pfalz bringen. sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019