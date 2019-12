„Medicus“ verabreicht Mumienpulver

Speyer.Himmlische Helfer versammeln sich vor einem bunt schimmernden Mosaik. Den bulligen Planwagen daneben zieren Masken mit leeren Augen und aufgerissenen Mündern. Dicke Bündel aus Kräutern, getrocknete Hühnerkrallen, knallrote Beeren und Stoffsäckchen mit mysteriösem Inhalt sind das Handwerkszeug des mittelalterlichen Baders, der den Menschen auf dem Markt die Haare schneidet oder ihnen Abführmittel verabreicht.

In der neuen Großausstellung „Der Medicus – Die Macht des Wissens“ begeben sich Besucher im Historischen Museum der Pfalz in Speyer auf eine Reise in die Zeit der Bader und Quacksalber. Es ist die Welt des fiktiven Rob Cole, der getrieben vom Wunsch, kranke Menschen zu heilen und dem Verlangen nach Erkenntnis zu einer abenteuerlichen Reise von Europa in den Orient aufbricht. Im Museum wird die Hauptfigur des Bestsellerromans von Noah Gordon zum Fremdenführer durch 5000 Jahre Medizingeschichte, die mehr als 500 Exponate erzählen.

Gespräch mit Protagonisten

„Medizin ist eines der ganz großen Menschheitsthemen. Kaum eine Sehnsucht beschäftigt uns mehr als der Wunsch, Krankheit und Tod zu überwinden“, berichtet Museumsdirektor Alexander Schubert vom besonderen Reiz der Schau. Eine Herausforderung sei es gewesen, „viele schwere Themen zu einem Erlebnis für Besucher zu gestalten“, erklärt Kurator Wolfgang Leitmeyer. „Auf der Spur des Medicus haben wir Mediziner, Götter und Heilfiguren in den Blick genommen, um die Wege und Umwege, den Fort- und Rückschritt in der Medizingeschichte darzustellen“, ergänzt sein Kollege Sebastian Zanke. Für ein besonderes Erlebnis sorgten die Multimediastationen: „An denen können sich die Besucher mit den Romanakteuren über Wehwehchen wie Zahnschmerzen oder Schnupfen unterhalten.“ Dafür habe man eigens ein Drehbuch geschrieben.

Heiligenschein leuchtet auf

„Die Heiligen waren im Mittelalter die Vermittler zu Gott“, erläutert Leitmeyer vor dem bunten Mosaik. Mit einem Wisch auf dem Bildschirm leuchtet der Heiligenschein des von Pfeilen durchbohrten Sebastian auf und man erfährt, dass er als Schutzpatron gegen Seuchen verehrt wird. Neben ihm stehen die Zwillingsbrüder Kosmas und Damian, die Kranke unentgeltlich behandelten und viele ihrer Patienten zum Christentum bekehrten.

Beim Zeitsprung ins Alte Ägypten rückt die löwenköpfige Göttin Sachmet in den Mittelpunkt, die den Feinden Seuchen brachte und die Ägypter davor schützte. „Das Zusammenspiel zwischen Medizin und Magie sowie von Glaube und Aberglaube sieht man hier am besten“, erzählt Johanna Kätzel vom Projektteam. So sollte die hellblaue Figur der Göttin Isis mit dem Horusknaben auf dem Schoß Schwangere behüten. Die Seher versuchten indes, aus Tier-Eingeweiden die Erfolgsaussichten einer Behandlung herauszulesen, was eine modellierte Schafsleber anschaulich zeigt.

Die Begegnung mit Hippokrates, dem berühmtesten aller Ärzte, wirkt zunächst fast abstoßend. Schließlich besagt die Theorie des griechischen Weltveränderers, dass im menschlichen Körper vier verschiedene Flüssigkeiten hergestellt werden: Blut, Schleim sowie gelbe und schwarze Galle. Wenn ein Mensch krank ist, dann sind laut Hippokrates diese vier Säfte aus dem Gleichgewicht geraten. „Mit der Vier-Säfte-Lehre lässt sich unter anderem der Aderlass als eine der wichtigsten Behandlungsmethoden erklären“, schildert Kätzel. Und wer seine eigenen Säfte nach dem langen Stehen wieder ins Gleichgewicht bringen möchte, kann zwischen Griechenland und Rom ein Fitness-Fahrrad besteigen.

Im alten Rom treffen die Gäste auf Ärztinnen, die Leiden mit Schröpfköpfen kurierten und regelmäßig Einläufe verabreichten, da diese sehr in Mode waren und zum guten Ton gehörten. In der mittelalterlichen Apotheke warten – von einem Krokodil bewacht – kuriose Allheilmittel aus Vipernfleisch, Opium, Einhornstaub und Mumienpulver.

Die gläserne Frau zeigt schließlich Skelett, Organe sowie Blut- und Nervenbahnen und entlässt die Besucher mit der Frage, wohin die Reise der Medizin gehen könnte. Und wer sich selbst weiterbilden möchte, kann sich für ein Weihrauch-Tasting im Dom oder einen Globetrotter-Erste-Hilfe-Kurs anmelden.

