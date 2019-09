Medizinerin schließt Unfall aus

Frankenthal/Ludwigshafen.Einen starren Blick habe der sieben Wochen alte Junge aus Ludwigshafen gehabt, als er am 15. Oktober 2018 in die Kinderklinik gebracht wurde. Er sei apathisch gewesen und habe nur gewimmert. Die Kraft zum Schreien habe ihm gefehlt. Am fünften Verhandlungstag im Prozess gegen ein junges Paar aus Ludwigshafen, ist eine Assistenzärztin vor dem Landgericht Frankenthal näher auf den Zustand des

...