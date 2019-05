Mehlinger Glocke kommt ins Museum

Herxheim am Berg/Mehlingen.Intensiv wurde in den vergangenen zwei Jahren über Kirchenglocken und deren Inschriften diskutiert. Die Pfalz und das akademische Publikum in der ganzen Republik waren uneins in der Bewertung der Frage, wie man am besten umgehen solle mit den Relikten aus der Nazi-Zeit (1933-1945). Kann eine Glocke mit der Aufschrift „Alles fürs Vaterland – Adolf Hitler“ inklusive Hakenkreuz Anstoß zur

...