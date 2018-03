Mehr als 100 Unfälle

Anzeige

Rhein-Neckar.Der Schneefall in der Nacht zum Sonntag hat zu mehr als 100 Unfällen zwischen Bergstraße und Pfalz geführt – davon allein 70 in Südhessen. Betroffen waren nach Angaben der Polizei auch die A 5 und A 67, auf denen die Beamten ab 5 Uhr 30 Karambolagen zählten. Sie gingen aber alle glimpflich aus, zumeist blieb es bei Blechschäden. Drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Ein alkoholisierter 41-Jähriger kam mit seinem Wagen bei Gernsheim von der Fahrbahn ab. Er flüchtete von der Unfallstelle, konnte aber später dank seiner Fußspuren im Schnee an einer Tankstelle festgenommen werden. Ihn erwartet ein weiteres Strafverfahren – sein Wagen war wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben.

Im Rhein-Neckar-Kreis krachte es 19 Mal auf schneeglatten Fahrbahnen. Das Auto eines 28-Jährigen in Plankstadt prallte gegen 2.30 Uhr gegen einen Ampelmasten. Der Fahrer blieb unverletzt. Auf der B 292 bei Sinsheim kam der Wagen eines 44-Jährigen ins Schleudern und stieß gegen eine Betongleitwand. Eine Blutprobe ergab beim Fahrer einen Wert von 1,3 Promille.

Mit Sommerreifen unterwegs

In der Pfalz registrierte die Polizei insgesamt zwölf witterungsbedingte Unfälle. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein Auto in Landau von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Ampel. Ein angetrunkener Fahrer verlor in Dudenhofen die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Der Gesamtschaden beträgt 15 000 Euro. Sein Auto hatte noch Sommerreifen aufgezogen.