Mehr als 200 Verstöße

Rhein-Neckar.204 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz ahndeten die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim am Wochenende. Dabei kontrollierten sie nach eigenen Angaben allein am Freitag und am Samstag mehr als 2 000 Personen. 120 Mal griffen die Ordnungshüter in Mannheim durch, 32 Fälle gab es in Heidelberg und 52 Ordnungswidrigkeiten im Rhein-Neckar-Kreis. Dabei ging es mitunter skurril zu – etwa im Pommernweg in Wiesloch, wo Partygäste sich hinter einem Bett im Schlafzimmer vor der Polizei versteckten, die durch Lärm aufmerksam geworden war.

Gegen 20.45 Uhr mussten in der Herzogenriedstraße in Mannheim neun Personen im Alter zwischen 14 und 41 Jahren nach Hause geschickt werden. Einen unbelehrbaren Gastwirt stellten Beamte im Stadtteil Wallstadt fest. Kurz nach 23 Uhr hielten sich dort zwölf zechende Gäste auf. Laut Bußgeldkatalog steht für den Wirt ein Bußgeld von 5 000 Euro und für jeden seiner Gäste eines ihn Höhe von 500 Euro im Raum. sal

