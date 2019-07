Mehr als 21 Stunden am Steuer

Hockenheim.Bei einer Kontrolle auf der A 61 bei Hockenheim ist Polizeibeamten am Donnerstag ein Lastwagenfahrer aufgefallen, der seit mehr als 21 Stunden ununterbrochen am Steuer saß. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, hatte der 44-jährige Grieche bei der Kontrolle um kurz nach 3 Uhr auf einem Autobahnparkplatz nicht seine eigene Fahrerkarte im Kontrollgerät, sondern die eines Kollegen. Bei der Überprüfung seiner Karte und der des Kollegen ergab sich eine zusammenhängende Lenkzeit von über 21 Stunden ohne Ruhezeit. Die fremde Fahrerkarte wurde von den Beamten einbehalten. Dem Lkw-Fahrer wurde eine Ruhezeit von mindestens acht Stunden verordnet. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld.

Die maximale Lenkzeit liegt bei zehn Stunden pro Tag, die allerdings nur zweimal wöchentlich erreicht werden dürfen. Ansonsten sind neun Stunden das Maximum. mics

