Mehr als 40 Handys weg

Schwetzingen.Fette Beute haben bislang unbekannte Täter bei einem Geschäftseinbruch in der Nacht zum Donnerstag in der Mannheimer Straße gemacht. Wie sich die Einbrecher Zugang verschafft haben, sei aktuell noch nicht abschließend geklärt, so die ermittelnde Polizei.

Aus dem Ladengeschäft entwendeten die Unbekannten mehr als 40 Handys der Marken Samsung, iPhone, Huawei und LG sowie einen Bargeldbetrag von rund 1 000 Euro. Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr bemerkten Angestellte den Einbruch und alarmierten die Beamten. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880, zu melden. sal

