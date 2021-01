Mehr als 900 neue Corona-Infektionen in Hessen

Hessen.Die hessischen Gesundheitsämter haben innerhalb von 24 Stunden 925 neue Corona-Infektionen registriert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag mitteilte. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Hessen registrierten Fälle stieg auf 170 883. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 53 auf 4786 (Stand 0.00 Uhr).

Landesweit infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner 90,8 Menschen. Diese Inzidenz ist damit niedriger als vor einer Woche (115,4). Am höchsten ist der Wert im Landkreis Fulda mit 182,4. Danach folgen der Werra-Meißner Kreis (172,9) und der Odenwaldkreis (135,5). Die niedrigste Inzidenz gibt es aktuell im Rheingau-Taunus-Kreis mit 52,9.

