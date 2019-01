Mehr Rechte für pfälzische Weinbauern

Neustadt.Pfälzische Weinbauern können künftig gemeinsam entscheiden, welche Kriterien die Qualitäts- und Landweine aus dem Anbaugebiet Pfalz erfüllen sollen. Beim Weinbautag in Neustadt überreichte der rheinland-pfälzische Weinbauminister Volker Wissing der ersten Schutzgemeinschaft in Rheinland-Pfalz den Anerkennungsbescheid. In einer Pressemitteilung seines Ministeriums ließ sich der Minister später mit den Worten zitieren: „Wir wollen, dass unsere Weine so unverwechselbar sind, wie die Region aus der sie stammen.“

Bundesweit an erster Stelle

Rheinland-Pfalz hatte die Rechtsgrundlage zur Gründung der neuen Selbstverwaltung als erstes Bundesland geschaffen. Pfälzische Winzer können etwa für Wein mit der geschützten Ursprungsbezeichnung „Pfalz“ die Zulassung neuer Rebsorten oder die Änderung des Hektarertrags beantragen. Zuvor war dies ausschließlich Gegenstand von Landesverordnungen. Jetzt kann die Branche unmittelbar Anträge stellen. Grundlage für die neue Gestaltungsmöglichkeit durch die Branche ist die neue „Landesverordnung zur Änderung weinrechtlicher Vorschriften“, die im Januar 2018 in Kraft getreten ist. sal

