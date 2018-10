Mehr S-Bahnen von Mainz nach Worms

Rhein-NEckar.Die S-Bahnen der neuen Linie 6 zwischen Mainz und Worms sollen künftig ganztägig und an allen Tagen im 30-Minuten-Takt fahren. Das kündigte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Rheinland-Pfalz Süd an. Die zusätzlichen Züge sollen ab dem Fahrplanwechsel zum 9. Dezember verkehren. Bisher habe es insbesondere an den Wochenenden überwiegend nur ein stündliches Angebot gegeben. Die Kosten für die Ausweitung beziffert der Verband auf rund 1,6 Millionen Euro. Finanziert würden sie aus den sogenannten Regionalisierungsmitteln des Landes. Für den Betrieb auf der Strecke sorgt die DB Regio AG. Wie der ZSPNV zudem mitteilt, soll ein neuer Regional-Express am Abend um 21.17 Uhr von Mainz nach Mannheim fahren. agö

