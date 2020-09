Mehr Schulbusse im Einsatz

Rhein-Neckar.Überfüllte Schulbusse haben nach den Ferien in Hessen und Rheinland-Pfalz für Aufregung gesorgt. Nun versuchen die Kreise Bergstraße, Südliche Weinstraße, Germersheim und Alzey-Worms Abhilfe zu schaffen, um das Risiko einer Corona-Infektion zu verringern.

Der Verkehrsdezernent des Kreises Bergstraße, Karsten Krug, stimmt derzeit mit dem für die Schülerbeförderung zuständigen Verkehrsunternehmen VGG und den Reisebusfirmen im Kreis Erweiterungskapazitäten ab. „Ich mache möglich, was nur geht“, hebt er hervor. Seine Forderung: Das Land Hessen soll sich an der Finanzierung beteiligen. Um in den Hauptverkehrszeiten Entlastung zu schaffen, würden mindestens 30 Busse zur Verstärkung eingesetzt. Optimal wäre es laut Krug, wenn die Schulanfangs- und Endzeiten zumindest bei den älteren Schülern entzerrt werden könnten.

Im Kreis Germersheim und an der Südlichen Weinstraße sind seit dieser Woche zusätzliche Busse im Einsatz. Laut Verwaltung kommen an den stark frequentierten Haltestellen nun zeitgleich zwei Fahrzeuge an. Acht Zusatz-Busse rollen seit Dienstag auf zwölf Routen des Kreises Alzey-Worms. Mehr sollen laut Landrat Heiko Sippel folgen. sin

