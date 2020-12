Mehr Schutz für Heime

Speyer.Wegen der hohen Infektionszahlen in Speyer können Besucher von Senioren- und Pflegeheimen in der Stadthalle am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 9.30 bis 13 Uhr einen Antigenschnelltest machen. Die Tests sind nach Angaben der Stadt kostenfrei, allerdings müsse sich jeder vorher in der jeweiligen Einrichtung einen Besucherschein holen und diesen mitbringen – ohne sei eine Testung nicht möglich.

Am Dienstag seien ehrenamtliche Helfer der Speyerer „Blaulicht-Familie“ sowie städtisches Personal für den Einsatz geschult worden. „Die Testungen mit PoC-Antigentests, die ein Ergebnis nach 15 Minuten anzeigen, können ausschließlich von Personen mit rettungsdienstlicher oder medizinischer Vorausbildung durchgeführt werden“, erklärt Stadtsprecherin Annika Siebert.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Zeitgleich sucht die Stadt dringend Unterstützungskräfte für die Senioren- und Pflegeeinrichtungen: „Es fehlt schlicht an Personal, um den großen Herausforderungen der Pandemie vollumfänglich entgegenwirken zu können“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die Freiwilligen würden im stationären Pflegebereich eingesetzt, wobei es nicht um Pflege im klassischen Sinne gehe, sondern vor allem um die Durchführung von Antigenschnelltests. Wer helfen möchte, aber keine medizinischen Vorkenntnisse hat, könne die Heime bei der Essensausgabe unterstützen, mit den Bewohnern spielen, lesen und den Dingen Raum geben, für die gerade wenig Zeit zur Verfügung stehe. sin

Info: Helfer melden sich unter www.speyer.de/helfen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020