Mehr Unfälle mit Pedelecs

Ludwigshafen.In der Vorder- und Südpfalz sind 2019 mehr Menschen auf den Straßen verunglückt als im Vorjahr. Das ist eine Erkenntnis aus der Verkehrsunfallstatistik, die das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag in Ludwigshafen vorgestellt hat. So registrierten die Beamten in ihrem Zuständigkeitsbereich im Jahr 2019 genau 31 905 Verkehrsunfälle (2018: 31 864). Dabei seien mit 33 Menschen genauso viele getötet worden wie im Vorjahr.

Ein Ausreißer sind Kollisionen mit sogenannten Pedelecs – also Fahrrädern mit eingebauten elektrischem Hilfsmotor. Laut Präsidiumsangaben sind 145 Menschen mit diesen Rädern verunglückt, zwei von ihnen starben, 34 erlitten schwere Verletzungen. Leicht verletzt wurden 92 E-Biker, im Vorjahr waren es 30. Im Jahr 2018 wurden 63 Pedelec-Unfälle registriert, was einen Anstieg von 130 Prozent bedeutet. Auch Fahrer von Rädern ohne elektronische Unterstützung seien häufiger in schwere Unfälle verwickelt gewesen. So starben elf Biker bei Unfällen, drei mehr als 2018.

Kontrollen geplant

Bei Senioren hat sich laut Polizei der ansteigende Trend der Vorjahre fortgesetzt, so sind 7165 Menschen über 65 Jahren verunglückt (2018: 7014), was einem Plus von mehr als zwei Prozent entspricht. Zudem seien 13 Senioren bei Unfällen ums Leben gekommen, 2018 waren es elf.

Hauptunfallursachen sind laut Polizei Abstandsverstöße, zu hohe Geschwindigkeit und Fehler beim Überholen. Deshalb werde man auch im laufenden Jahr präsidiumsweit kontrollieren und Präventionsveranstaltungen anbieten. sin

