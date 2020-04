Mehr Züge ab Montag

Der S-Bahn-Verkehr nimmt zu – auch mehr Radler nutzen ihn wieder, etwa am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Dirk Lübke (lü)

Schifferstadt.Nach den Lockerungen bei den Corona-Verordnungen reagiert auch die S-Bahn Rhein-Neckar. So pendelt ab heutigem Montag ein zusätzliches Zugpaar zwischen Schifferstadt und Mannheim. Die S 4 fährt dann im Stundentakt, erste Fahrt um 8.04 Uhr ab Mannheim Hauptbahnhof, letzte um 18.04 Uhr. Ein weiteres Zugpaar fährt zwischen Schifferstadt und Heidelberg. Abfahrt in Heidelberg ist um 6.22 Uhr, Ankunft in Schifferstadt um 7.22 Uhr. Die Bahnen bedienen alle Haltepunkte, auch Mundenheim und Rheingönheim. red

