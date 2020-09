Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen – Bargeld und Dokumente entwendet

Worms/Eich/Alsheim.Bislang unbekannte Täter haben in Eich, Alsheim und Worms-Ibersheim insgesamt sechs Fahrzeuge aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Unbekannten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Eich im Grenzweg und in der benachbarten Richard-Wagner-Straße an zwei Autos die Seitenscheiben ein und entwendeten Bargeld und Dokumente. In der angrenzenden Beethovenstraße versuchte ein Täter, einen Wohnwagen aufzubrechen. Hierbei entstand lediglich ein Sachschaden.

In der Bertha-Karrillon-Straße in Worms-Ibersheim schlugen Täter in derselben Nacht ebenfalls an zwei geparkten Pkw die Seitenscheiben ein. Auch hier wurden Bargeld sowie Dokumente gestohlen. Mit demselben Vorgehen entwendeten die Unbekannten Bargeld und Dokumente aus einem in der Beethovenstraße in Alsheim geparkten Auto. Sachdienliche Hinweise zu allen Vorfällen nimmt Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/85-20 entgegen.

