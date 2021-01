Mehrere Einbruchsversuche in Reihenhäuser

Dossenheim.Mehrere Einbruchsversuche verzeichnete die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag in Reihenhäusern in der Bahnhofstraße. Nach Angaben der Beamten waren die Täter zwischen 1.30 Uhr und 5.30 Uhr aktiv. In einem Anwesen drangen sie in das Gebäude ein und versuchten vergeblich, die Metalltür zu dortigen Geschäftsräumen aufzubrechen. In einem weiteren Anwesen versuchten die Unbekannten das Hoftor aufzubrechen. Im dritten Haus hebelten sie schließlich das Hoftor auf und drangen auch ins Haus ein. Gestohlen wurde jedoch nichts.

