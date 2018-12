Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Lingental.Bei einem Unfall auf der L 600 sind am ersten Weihnachtsfeiertag in Lingental bei Leimen fünf Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 25-jährige Autofahrerin in Höhe des Lingentalerhofs auf den Pkw einer 46-Jährigen aufgefahren, die verkehrsbedingt bremsen musste. Die Verursacherin, die Fahrerin des anderen Pkw sowie insgesamt drei Insassen in beiden Fahrzeugen wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert, die sie aber zwischenzeitlich wieder verlassen haben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße für rund eine Stunde komplett gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber, der den Notarzt an die Unfallstelle brachte, war im Einsatz. / mik/dk

Info: Fotostrecke unter: morgenweb.de/region

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018