Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Weinheim

Weinheim.Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Mannheimer Straße in Weinheim ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei wurden vier Personen verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Unfallhergang ist noch unklar, zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Mehrere Personen sollen eingeklemmt worden sein. Während der Rettung soll ein Fahrzeug in Brand geraten sein, den die Feuerwehr aber schnell löschen konnte. Bei zwei Verletzten soll ein Notarzt Lebensgefahr nicht ausgeschlossen haben.

Während der Bergung und der am späten Abend noch laufenden Unfallaufnahme wurde die Mannheimer Straße in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Wie lange die Sperrung noch andauert, war nicht bekannt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744222 oder 06201/10030 zu melden.