Mehrere Zehntausend Euro bei Einbrüche in Firmen erbeutet

Rauenberg.Diebesgut in Höhe von mehreren Zehntausend Euro haben Unbekannte bei Einbrüchen in zwei Firmen sowie dem Bauhof in der Straße Hohenaspen in Rauenberg erbeutet. Nach Angaben der Polizei öffneten die Täter im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Samstagvormittag unter anderem einen Tresor, in welchem sich eine große Summe Bargeld befand. In allen Fällen gelangten die Täter gewaltsam über die Gebäuderückseite in die Objekte und verursachten einen Sachschaden von mehr als 20 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020