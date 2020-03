Mehrfach mit SUV aufgefahren

Landau.Ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Pirmasens hat am Mittwoch mit seinem schwarzen Daimler-Benz GLE einige Verkehrsteilnehmer genötigt, die Fahrbahn freizumachen. Laut Angaben der Polizei näherte er sich diesen mit überhöhter Geschwindigkeit und fuhr ihnen dicht auf. Dieses Verhalten legte der Fahrer des SUV wohl auch schon vorher in der Nähe von Hauenstein an den Tag. Der Fahrer des Wagens konnte bereits identifiziert werden. Es handelt sich um einen Westpfälzer, der mit einem Firmenwagen unterwegs war. Der 39-Jährige muss sich nun wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Seine zuständige Führerscheinstelle wird zwecks charakterlicher Eignungsprüfung informiert. Es wird darum gebeten, dass sich betroffene Verkehrsteilnehmer und Zeugen dieses verkehrswidrigen Verhaltens mit der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323/95 50 in Verbindung setzen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020