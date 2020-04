Mehrfach überschlagen

Die Fahrerin verließ ihren Wagen mit leichten Verletzungen. © Priebe

Plankstadt.Bei einem Verkehrsunfall zwischen Plankstadt und Wieblingen am Samstag um 18.20 Uhr ist eine 21-Jährige mit leichten Verletzungen davongekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau allein in ihrem Opel Astra in südwestlicher Richtung auf der Kreisstraße unterwegs, als sie auf Höhe Eppelheim aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr den Abhang hinunter auf ein Feld. Dabei überschlug sich der Pkw mehrfach. Die Frau verließ den Wagen selbstständig und nur leicht verletzt. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr Plankstadt war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Wegen der Unfallaufnahme war die Straße bis etwa 19.30 Uhr gesperrt. Ein Abschleppunternehmen zog den Wagen aus dem Feld. Die Schadenshöhe ist unklar. red

14.04.2020