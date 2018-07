Mehrheit für großzügige Sperrzeiten

Anzeige

Heidelberg.Unter der Woche können Kneipen bis ein Uhr öffnen, am Donnerstag bis drei Uhr und in den Nächten auf Samstag und Sonntag bis vier Uhr: Mit 22 zu 19 Stimmen hat der Heidelberger Gemeinderat am Abend im Rathaus am Marktplatz eine neue Sperrzeitenverordnung für die Heidelberger Altstadt verabschiedet. Eine Gemeinderatsmehrheit aus CDU, Linken und einzelnen Vertretern weiterer Fraktionen stimmte damit gegen die Verwaltungsvorlage, die den Donnerstagabend als Wochentag behandeln (ein Uhr) und die Sperrzeiten am Wochenende auf drei Uhr festsetzen wollte („eins plus drei“-Regel).

Im März hatte der Verwaltungsgerichtshof die bis dahin geltende Regelung gekippt, weil sie nicht ausreichend die Belange der Anwohner berücksichtige. Sie sagte aus, dass der Ausschank bis zwei beziehungsweise vier Uhr möglich ist - wobei der „Studentische Donnerstag“ wie ein Wochenendtag behandelt wurde. Bei den Sperrzeiten ist der Druck groß: Anwohner der Altstadt haben Rechtsanwalt Werner Finger aus Karlsruhe beauftragt, eine Normerlassklage beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe einzureichen. Damit könnte die Stadtverwaltung gezwungen werden, eine neue Sperrzeitenregelung zu erlassen – selbstredend eine, die weniger großzügig sein dürfte.

Im März hatte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim der Klage dreier Altstadtbewohner gegen „zwei plus vier“ Recht gegeben. Ein Lärmgutachten stützte ihre Auffassung, dass es nachts viel zu laut ist: Messungen hatten ergeben, dass die zulässigen Richtwerte von 45 Dezibel um 20 bis 25 Dezibel überschritten wurden – am Wochenende um 30 bis 45 Dezibel. Besonders den langen Donnerstag hielten die Richter für unzumutbar. Die alte Sperrzeitenverordnung, so die verkürzte Argumentation, berücksichtige nicht ausreichend das Recht der Anwohner auf Nachtruhe und gesunden Schlaf.