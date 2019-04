„Mein Kopf ist blockiert - das Unglück hat mein Leben zerstört“

Frankenthal.Im Prozess um die Explosionskatastrophe mit fünf Toten und 44 Verletzten bei der BASF berichtet der angeklagte Schlosser aus Mannheim vom Unglückstag, „der sein Leben kaputt gemacht“ hat. Laut Staatsanwaltschaft soll er am 17. Oktober bei Arbeiten im Rohrleitungsgraben versehentlich eine falsche Pipeline angeflext und so das Unglück ausgelöst haben. Mit stockender Stimme erzählt er, dass der Unfalltag „wie jeder normale Tag“ mit einer Besprechung auf dem Stützpunkt seiner Firma begonnen hatte. An zwei vorhergehenden Arbeitstagen - dazwischen lag das Wochenende - hatte sein Team an einer anderen Baustelle ebenfalls einen Teil der Rohrleitung ausgetauscht. „Das Arbeitssystem war dasselbe: Feuerschein holen, Messgerät holen, wieder eine Probebohrung machen, wieder war die Leitung frei und wir haben angefangen zu schneiden“, berichtet er im Telegramm-Stil. An die Frühstückspause kann er sich noch wage erinnern, aber nicht daran, wie viele Schnitte er vorher schon gemacht hat. „Ich glaube einen am Dehnungsbogen“, vermutet er. Aber das leite er sich nur von den Bildern aus der Akte ab. „Es ging Schnitt nach Schnitt wie am 13. und 14. Oktober auf der anderen Baustelle.“ Sichtlich erschöpft, bricht er ab. Die Verhandlung wird deshalb zunächst unterbrochen.

Nach der Pause fragt der Vorsitzende Richter Uwe Gau nach Details des Unglücks: „Sie sind in Brand geraten und ihr Kollege hat Sie gelöscht, wissen Sie das noch?“ Der kleine Mann zuckt mit den Schultern, „er hat es mir erzählt. Erinnern kann ich mich nicht daran.“ Erst als man ihn im Gebäude Z 340 unter die kalte Dusche gestellt habe, sei er kurz zu sich gekommen. „Dann war ich wieder im Schock.“ Auch davon, dass er nach Ausbruch des Feuers noch den Wagen seiner Firma weggefahren hat, weiß er nichts mehr. „Mein Kopf ist blockiert. Das Unglück hat mein Leben blockiert.“ Relativ sicher ist sich der Schlosser allerdings, dass das zu entfernende Rohr am Anfang und Ende mit einem schwarzen Filzstift-Kreuz markiert war. Die einzelnen Flex-Stellen seien nicht gekennzeichnet gewesen. „Es gibt nur vorne und hinten an der Baustelle solche Zeichen, nicht dazwischen.“ Orientiert habe er sich auch an der nebenan verlaufenden Ammoniakleitung, die durch die Alu-Isolierung dicker war, als die anderen.

Zuvor hatte der 63-Jährige davon erzählt, dass er bereits 2010 mit einer Flex an einer Brunnenwasserleitung im Rohrleitungsgraben gearbeitet hat. Bei seiner Befragung am vergangenen Freitag hatte der Schlosser indes berichtet, dass er sich bei 20 bis 30 Baustellen pro Jahr nicht an jede einzelne erinnern könne. Heute teilte sein Verteidiger mit, dass der Mannheimer aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands eine Blockade hatte und sich deshalb nicht mehr daran erinnern konnte. „Zuhause hatte ich Ruhe, darüber nachzudenken“, sagt er heute. Da sei ihm eingefallen, dass sein Kollege, der Schweißer, 2010 bei seiner Firma angefangen habe und der Austausch der Wasserleitung dessen erste große Baustelle war.

In der Nähe der Unglücksstelle war 2011 ein falsch gesetzter Schnitt in einer Ammoniakleitung entdeckt worden, der aber nicht tief war und deshalb keine Auswirkungen hatte. An Arbeiten im Rohrgraben in diesem Jahr kann er sich auch heute nicht erinnern. Auch von falschen Schnitten auf dem Areal der BASF habe er selbst nichts gehört. (sin)