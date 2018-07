Meister des emotionalen Pop

Anzeige

Und so steht hier eine von der Branche gestählte Persönlichkeit am Mikrofon in Weinheim, die sich oft neu erfinden musste – diesen Schritt als permanente Selbstverständlichkeit jedoch nie wirklich fürchtete. Denn bei allen fortwährenden Erfolgen in den deutschen Charts gab Laith Al-Deen die eigenen künstlerischen Maximen nie preis. In Weinheim wird er für diese Standfestigkeit episch gefeiert.

Ein junger Künstler, der Mannheimer Popakademie-Absolvent Johannes Falk, nimmt im Vorprogramm die dicht besetzten Reihen mit seinem melancholischen, fast intimen Sound bestens ein. Ein großer Wink mit dem Zaunpfahl: Die Stoßrichtung Al-Deens hat auch im heutigen Pop Bestand hat – wenn man ihr nur Gestalt verleiht.

Dieses Kunststück gelingt in Weinheim in gleich dreifacher Hinsicht. Denn zum einen haucht der Protagonist großen Liebes-Hymnen wie „Jetzt, hier, immer“ ein lyrisches Timbre ein, das zwischen Opernbühne und Sehnsuchtsballade hin- und herschwingt. Auf der anderen Seite übersetzt der 46-Jährige diese Energie eben auch in Interaktion mit seinem Publikum.

Der Marsch durch die jubilierende Menge gehört für Laith Al-Deen hier ebenso dazu wie das obligatorische Meer aus Händen, das die Fans ihrem Idol allzu gerne spenden. In der kompakten, aber keineswegs zu engen Räumlichkeit, die auch die Eventmanagerin des Veranstalters Demi Promotion, Jessica Schattner, als „idyllischen Glücksfall“ bezeichnet, entsteht so eine Reibung, die der Band um Gitarrist Ole Rausch und einen bärenstarken Dave Mette an den Trommeln Flügel verleiht. Aber sie lässt auch den zeitlosen Klassiker „Bilder von dir“ zu einem Erlebnis werden, das auch nach langer Zeit ein Segen niemals auserzählter Liebesgeschichten ist.

