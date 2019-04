Messer gezückt und Geldkassette geraubt

Weinheim.Samstagabend kurz nach 23 Uhr: In zwei Kinosälen des „Modernen Theaters“ laufen noch späte Filme, als ein Maskierter durchs Foyer kommt und zwei junge Frauen hinter der Theke mit einem gezückten Messer bedroht. Er will Geld.

Die beiden Angestellten zögern nicht lange und geben dem Unbekannten eine Geldkassette. Er steckt sie in einen dunklen Stoffbeutel und flüchtet in unbekannte Richtung. Ein dritter männlicher Angestellter, der mit den beiden Mädchen Dienst hatte, war zum Zeitpunkt des Überfalls mit der Beseitigung eines technischen Defektes in einem der Kinosäle beschäftigt.

„Meine Mitarbeiter haben richtig gehandelt, genau so, wie wir es immer für den Fall der Fälle besprechen“, sagt Kinobetreiber Alfred Speiser. Er ist vor allem froh darüber, dass niemand verletzt wurde. In der Geldkassette befand sich Wechselgeld. Die Tageseinnahmen, darunter auch Spendengeld, das der „alwine“-Stiftung durch aktuell laufende Filmvorführungen aus dem „Filmfest für Generationen“ zugute kommen wird, wurden nicht geraubt. Die Polizei gibt in einer Pressemitteilung folgende Täterbeschreibung bekannt: Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, hatte eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz und blaue Augen. Der Täter war bekleidet mit einer dunklen Regenjacke und einem Trainingsanzug, der farblich gelb oder neongrün am Reißverschluss abgesetzt ist. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019