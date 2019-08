Messerangriff unter Flüchtlingen

Speyer.In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Speyer ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei pakistanischen Landsmännern gekommen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, gerieten ein 21-Jähriger und ein 33-Jähriger in einen Streit. Um was es ging, geht aus der Mitteilung der Beamten nicht hervor. Im Verlauf des Konflikts zog der 21-Jährige ein Klappmesser und stach dem 33-Jährigen mindestens zwei Mal in den Nacken. Sicherheitskräfte packten den 21-Jährigen daraufhin und verhinderten weitere Angriffe. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und musste kurzzeitig stationär medizinisch versorgt werden. Der 21-jährige Tatverdächtige war zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Versuchter Totschlag?

Erst im Laufe der Ermittlungen konkretisierte sich der Verdacht, dass der 21-Jährige einen tödlichen Ausgang seines Angriffs billigend in Kauf genommen hatte. Deshalb beantragte die Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Das Landgericht Frankenthal ordnete daraufhin Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung an. Der 21-Jährige sitzt seit vergangenen Freitag in Untersuchungshaft. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019