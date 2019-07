Messerstich bei Straßenfest

Brühl.Ein Junggesellenabschied hat in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) ein blutiges Ende genommen. Nach Angaben der Polizei feierte eine sechsköpfige Gruppe auf dem Rohrhofer Straßenfest und traf in der Nacht zum Sonntag auf mehrere Männer, die sich provozierend verhielten. Beim folgenden Gerangel zückte ein 21-Jähriger ein Messer und stach einem 30-Jährigen aus der Gruppe des Junggesellenabschieds in die Hüfte. Die Angreifer flüchteten zunächst, kehrten aber kurz darauf zurück und schlugen auf die Opfer ein. Dem Bräutigam in spe wurde eine Schulter ausgekugelt. Zwei Männer nahm die Polizei in Tatortnähe fest, der Messerstecher wurde später ermittelt. Der 30-Jährige hatte eine tiefe Stichwunde erlitten, Lebensgefahr bestand nicht. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019