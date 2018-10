Messerstiche vor Postbank: 42-Jähriger muss sechs Jahre in Haft

Frankenthal.Wegen des Messerangriffs auf den Filialleiter der Postbank am Ludwigshafener Rathausplatz hat das Landgericht Frankenthal einen 42-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann zweimal in Tötungsabsicht in Richtung Hals und Kopf des Opfers gestochen habe und bestrafte ihn deshalb wegen versuchten Totschlags und gefährlicher

