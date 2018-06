Mia-Prozess kurz nach Start unterbrochen - neuer Dolmetscher

Anzeige

Landau.Schleppender Auftakt im Prozess um die Bluttat von Kandel: Das Verfahren um den tödlichen Messerangriff auf die 15 Jahre alte Mia aus dem südpfälzischen Ort ist schon kurz nach dem Auftakt wieder unterbrochen worden. Der Verteidiger des angeklagten Abdul D., Maximilian Endler, beantragte am Montag nach eigenen Angaben vor dem Landgericht Landau den Austausch des Dolmetschers. Dieser habe unzureichend übersetzt, sagte Endler. Das habe er beurteilen können, auch wenn er die afghanische Landessprache Dari selbst nicht spreche. Seinem Antrag sei stattgegeben worden, noch am Montag sollte ein neuer Dolmetscher erscheinen und der Prozess fortgesetzt werden.

Vorgesehen waren am ersten Tag des mit Spannung erwarteten Mordprozesses, der nicht-öffentlich ist, neben der Anklageverlesung auch die Vernehmung von Sachverständigen und Zeugen. Verteidiger Endler sagte, sein Mandant wollte sich zu seiner Person und zur Sache äußern. Er sei in schlechter Verfassung, bereue die Tat. Gegen seinen Mandanten habe es Morddrohungen und Übergriffe von Mithäftlingen im Gefängnis gegeben. Nebenkläger in dem Verfahren sind Mias Eltern. Diese erschienen Endler zufolge am Montag vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft Abdul D. Mord vor und sieht laut Gerichtssprecher Robert Schelp die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe erfüllt - in diesem Fall Eifersucht und Rache. Demnach soll der vermutlich aus Afghanistan stammende Ex-Freund Mias am 27. Dezember 2017 am Kandeler Bahnhof beobachtet haben, wie die 15-Jährige mit zwei anderen Jugendlichen aus einem Bus stieg. Er soll der Gruppe in einen Supermarkt gefolgt sein und dort zwei Messer gekauft haben, eines mit einer Klinge von mehr als 20 Zentimetern Länge. In einem Drogeriemarkt stach er laut Anklage dann unvermittelt auf Mia ein, insgesamt sieben Mal. Ein Stich traf das Herz des Opfers und war tödlich.