Mildere Strafe nach Verzögerung

Herxheim/Landau.Im Dezember 2015 brannte im südpfälzischen Herxheim ein leeres Gebäude, aus dem eine Flüchtlingsunterkunft werden sollte. Am Donnerstag, rund zweieinhalb Jahre später, sind die beiden Angeklagten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden: Ein 25-Jähriger erhielt vor dem Landgericht Landau wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung, sein zehn Jahre älterer Komplize erhielt unter Einbeziehung einer weiteren Strafe eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Beide müssen zudem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

„Das war schlicht und einfach Asylpolitik mit Benzin und Feuerzeug, die Sie hier betrieben haben“, sagte der Vorsitzende Richter Jörg Bork in der Urteilsbegründung. Wie Oberstaatsanwalt Thomas Spielbauer rügte er mit deutlichen Worten, dass das Verfahren wegen der Überlastung der Justiz erst mit über eineinhalbjähriger Verzögerung begonnen habe. „Das ist es, was Ihnen letztlich zugute kommt“, sagte Bork an die Adresse der Angeklagten. Bei einer Verurteilung im Spätjahr 2016, die theoretisch möglich gewesen wäre, „wären Sie mit drei bis dreieinhalb Jahren rausgekommen“.

Treibstoff in Gebäude gekippt

Die mehrfach vorbestraften Männer hatten gestanden, im Dezember 2015 Feuer in dem leerstehenden Gebäude gelegt zu haben. Das ehemalige Technologiezentrum sollte zu einer Flüchtlingsunterkunft für etwa 1000 Menschen umgebaut werden. Die Männer besorgten sich an einer Landauer Tankstelle Treibstoff, den sie durch ein Dachfenster kippten und nach mehreren Versuchen in Brand setzen konnten. Nachdem sie geflüchtet waren, erlosch das Feuer. Das Ausmaß des Schadens wurde auf 160 000 Euro bis etwa 250 000 Euro geschätzt.