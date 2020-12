Mit 118 Stundenkilometern im Horstring unterwegs - Polizei stoppt Raser

Landau.Mit einer Geschwindigkeit von 118 Stundenkilometern ist am Donnerstagmorgen ein 28-Jähriger in Landau erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann Beamten, die in einem zivilen Einsatzfahrzeug unterwegs waren, aufgefallen, als er in der Maximilianstraße mit erhöhter Geschwindigkeit rechts überholte. Die Beamten folgten ihm daraufhin. Im Horstring habe der 28-Jährige schließlich auf innerorts selten gesehene 118 Stundenkilometer erhöht, so die Mitteilung. Die Beamten stoppen den Mann. "Er sei auf dem Arbeitsweg und bereits spät dran, so die lapidare Aussage des Fahrers", heißt es vonseiten der Polizei.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020