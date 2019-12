Mit „5G“ Leben retten

Rhein-Neckar.Die Idee klingt vielversprechend: Mit dem modernsten Standard für mobiles Internet und Mobiltelefonie (kurz „5 G“ für „fünfte Generation“) könnten medizintechnische Geräte der Notfallmedizin zukünftig bereits am Unfallort einsatzfähig sein. Dadurch wären weitergehende Diagnosen in Zusammenarbeit mit Experten aus Notfallzentren in Echtzeit möglich. „Mit dieser Idee – die zur Rettung von Menschenleben beitragen soll – hat sich die Rhein-Neckar-Region beim 5 G-Innovationswettbewerb des Bundes durchgesetzt und wird nun mit 100 000 Euro gefördert“, teilte der Verband Metropolregion Rhein-Neckar am Montag mit.

15 Kommunen beteiligt

Mobile Bildgebung, Reanimation oder Notfallrobotik könnten nur dann eingesetzt werden, wenn die digitale Infrastruktur dafür gegeben ist. So kann man mit 5 G schneller und sicherer riesengroße Datenmengen übertragen, was den Einsatz solcher medizintechnischen Anwendungen erst möglich mache. An dem Projekt beteiligt sind neben dem Verband die Uni Mannheim, die Universitätsmedizin Mannheim, Siemens, BASF SE sowie 15 Stadt- und Landkreise der Region. sin

