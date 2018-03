Mit Auto auf A5 überschlagen - vier Schwerverletzte

Anzeige

Dossenheim.Bei einem schweren Unfall auf der A 5 bei Dossenheim sind am Sonntag ersten Angaben der Polizei zufolge vier Personen schwer verletzt worden - darunter zwei Kleinkinder. Wie die Beamten mitteilten, war ein 38-jähriger Autofahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 2.45 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn unterwegs. Er fuhr in der Ausfahrt Dossenheim auf die linke Schutzplanke auf. Sein Audi wurde dabei ausgehoben, prallte auf eine Grünfläche, überschlug sich mehrfach, flog über eine weitere Leitplanke und kam in einem Waldstück zum Stillstand.

In dem Auto befanden sich neben dem Fahrer zwei Kleinkinder und eine Frau - offenbar die Mutter der beiden Kinder. Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ursprünglich hatte es geheißen, bei den Fahrzeuginsassen handele es sich um eine vierköpfige Familie. Diese Angaben konnte die Polizei später nicht mehr bestätigen.

An der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg, mehrere Notärzte und Rettungswagen im Einsatz. Die Ausfahrt Dossenheim war für mehrere Stunden gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von knapp 15.000 Euro. Die Ermittlungen des Autobahnpolizeireviers Mannheim dauern an.